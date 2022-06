Dom marzeń w pięknej okolicy

Dziś zabierzemy Was nad jezioro Como we Włoszech, nad którym stała piękna, niezwykle klimatyczna willa. Architektom zlecono renowację i modernizację budynku, aby nie tylko lepiej wpisać go w charakter okolicy, ale i bardziej przystosować do współczesnych wymagań mieszkaniowych. Inwestorzy zażyczyli sobie domu nowoczesnego, luksusowego, ale i pozostającego w zgodzie z naturą. Obejrzyjcie efekty ich prac!