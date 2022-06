homify 360°: ekologiczny dom w Hessen

Fasada tego domu utrzymana jest w beżowo-szarej kolorystyce. Jej cechą charakterystyczną jest płaski dach oraz okna rozciągające się od podłogi aż po sufit. Budynek zaprojektowano na planie kwadratu, dzięki czemu wygląda prosto i minimalistycznie. Balkon wsparty jest na dwóch szarych filarach, które formują także patio .

Ten oryginalny dom znajdziemy w Bad Vilbel, rejonie powszechnie znanym ze źródeł mineralnych, znajdującym się na północ od Frankfurtu nad Menem. Ci z Was, którzy szykują się na wycieczkę do naszych zachodnich sąsiadów, mogą wpaść do tego uroczego miasteczka i na własne oczy zobaczyć ten projekt.