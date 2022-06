homify 360°: perfekcyjny home staging

Home Staging Factory to grupa profesjonalistów, efektom pracy których zaraz się przyjrzymy. To portugalska firma stworzona przez Margaret i Christinę Diniz, zajmująca się zarówno wystrojem wnętrz, jak i marketingiem. Celem ich pracy jest pomoc właścicielom domów na sprzedaż – podwyższenie ich wartości i atrakcyjności przy zastosowaniu wnętrzarskich „magicznych sztuczek”. Projektantki robią co w ich mocy, żeby potencjalny klient oglądający mieszkanie zakochał się w nim od pierwszego wejrzenia i chciał je kupić. Ta rearanżacja nie powinna być zbyt kosztowna – w końcu właścicielom zależy na sprzedaży mieszkania a nie ładowaniu w niego mnóstwa pieniędzy. Dlatego też projektantki stoją przed wielkim wyzwaniem i małym nakładem muszą uczynić dom urzekającym miejscem. Jak udało im się to w przypadku apartamentu Riviera?