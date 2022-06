Dom z basenem- 5 bajecznych przykładów z Meksyku

Jaki jest Twój wymarzony dom? Czy to mieszkanie, loft, dwupiętrowy apartament, willa? Ile znalazłoby się w nim sypialni, ile łazienek? A może basen? O tak, kto by nie chciał mieć prywatnego basenu! Basen to wielofunkcyjne rozwiązanie – służy do wypoczynku, zabawy, ale i do treningu! Czy ma w ogóle jakieś minusy?

Domy, które zaraz obejrzymy, znajdują się w Meksyku, gdzie słoneczna pogoda dopisuje przez większość roku. W takim klimacie nieposiadanie odkrytego basenu byłoby zbrodnią! Przekonajmy się, jak w pięciu przykładowych domach poradzono sobie z dopasowaniem basenu do domu i… domu do basenu!