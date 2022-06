Dom zbudowany z klocków LEGO!

Wnętrze domu to nie tylko przyjemny i jasny salon, ale przede wszystkim przestronne pomieszczenie do wypoczynku połączone z otwartą i nowoczesną kuchnią. Użycie tych samych materiałów na całej przestrzeni sprawia, że wnętrze jest uporządkowane. Pokazuje to, że projektanci cechują się dużą konsekwencją. Ważnym akcentem we wnętrzu jest prosta bryła szafek kuchennych utrzymana w ciemnej kolorystyce, która celowo rozbija monotonię wnętrza.