ETNO – 7 inspirujących aranżacji w stylu egzotycznym

Akwarium jest ciekawym i oryginalnym sposobem na to, by wprowadzić odrobinę egzotyki do Twojego wnętrza. Ponadto, udowodniono, że patrzenie na kolorowe rybki z tropikalnych mórz i jezior relaksuje i koi nerwy. Dobrze utrzymane i prawidłowo zaprojektowane akwarium to nie tylko modny i oryginalny element dekoracyjny wnętrza, ale i ciekawy pomysł na hobby.

Barwy wypalonej słońcem afrykańskiej ziemi, skóry dzikich zwierząt, obrzędowe maski i tradycyjne rzeźby z egzotycznych kultur zawładnęły wyobraźnią dekoratorów wnętrz. I bardzo dobrze, bo znakomicie wpisują się w prostotę nowoczesnych przestrzeni. Wnętrza urządzone w tropikalnym stylu etno to idealne rozwiązanie dla miłośników dalekich podróży, orientalnych kultur i egzotycznej roślinności.

