Klasyczny dom z nowoczesnym wnętrzem!

Znajdujemy się właśnie w salonie. Jest to wyjątkowo przestronna strefa, której głównym punktem jest ogromna sofa. Nie ma wątpliwości co do tego, że w tym miejscu można naprawd wypocząć. Specjaliści urządzili to pomieszczenie głównie opierając się na białych i czarnych odcieniach. To połączenie sprawia, że cały salon wygląda bardzo nowocześśnie. Kompozycję idealnie uzupełniają intensywnie zielone poduszki, które wprowadzają to tej przestrzeni odrobinę świeżości.