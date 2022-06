Dom dla miłośników minimalizmu!

By dostać się na piętro tego domu, należ skorzysać z nowoczesnych schodów. Nasi specjaliści wybrali do ich stworzenia takie materiały, które są bardzo trwałe i z pewnością posłużą właścicielom budynku przez wiele lat.

Spójrzcie, jakie pomysłowe rozwiązanie architekci wprowadzili na podłogę. To przeszklenie umożliwia spoglądanie z góry na to, co dzieje się na parterze. Nie ma wątpliwości co do tego, że ten akcent sprawia, że dom zyskuje na oryginalności.