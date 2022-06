Malowniczy dom z przeszłością

Dzisiaj przenosimy się na ziemię, która pamięta historyczne wydarzenia. Wyruszamy w podróż do zamku Delbecque w pobliżu Saint-Denis-Westrem (Belgia), który zmienił się w nowoczesny dom. Wcześniej posiadłość należała do miejscowego gajowego, który dbał o las oraz zamieszkujące go zwierzęta. Dom pochodzi sprzed blisko 250-ciu lat i doskonale zachowuje charakter ówczesnych budowli.

Nowi nabywcy chcieli otrzymać rustykalne wnętrze, w związku z czym zwrócili się o pomoc do architektów z biura CALLEBOUT ARCHITECTS, którzy specjalizują się w renowacji pałaców, dworów i zamków. Włożyli wiele pracy, aby uzyskać wymarzony efekt zachowując pierwotny charakter konstrukcji. Niemniej jednak wysiłek się opłacił!