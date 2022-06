Wyjątkowy dom, który inspiruje

Nasi architekci są prawdziwymi cudotwórcami, jeśli chodzi o wyjątkowe projekty! Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was pomysł polskiego biura projektowego BIG IDEA.

Letniskowy dom został zaprojektowany na skale nad brzegiem jeziora, co jest pierwszą, wielką zaletą tej niezwykłej konstrukcji. Dom nie powstał od zera, lecz jest modernizacją gotowej bryły. Część mieszkalna została dopełniona przez garaż, który jest niezwykle przydatny w tego typu konstrukcjach. Ten zabieg przyczynił się również do rozszerzenia powierzchni użytkowej wewnątrz domu. Znajdziemy tutaj także zniewalający, obszerny taras, który będzie idealnym miejscem do cieszenia się pobliskimi widokami.

Głównym założeniem projektu było pozostawienie jak największej przestrzeni otwartej. Jedynymi zamkniętymi pomieszczeniami są główną sypialnia oraz łazienka. Zapraszamy do zapoznania sie z wyjątkową pomysłowością naszych ekspertów!