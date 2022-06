Od totalnej ruiny do nowoczesnego loftu!

Poznajecie to miejsce? To ten sam obiekt, który widzieliście przed chwilą z tą jednak różnicą, że tutaj jest już po gruntownej renowacji. Teraz całe wnętrze prezentuje się fanomenalnie! Widoczny na zdjęciu salon jest bardzo przestronny i świeży. Dominujące w nim jasne odcienie to prawdziwy strzał w dziesiątkę! Nasi architekci dołożyli wszelkich starań, by stworzyć wyjątkową przestrzeń, która zachwycałaby swoim designem i funkcjonalnością. Nie ma wątpliwości co do tego, że spisali się oni na medal. Cała kompozycja została uzupełniona o kolorowe dodatki w postaci poduszek, które dodają temu miejscu pozytywnej energii.