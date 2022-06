Idealny dom w formacie mini

Jednym z najpiękniejszych miejsc w tym domku niewątpliwie jest taras. Już pierwszy projekt tarasu został zaakceptowany bez żadnych poprawek. Właściciele domu wprost się w nim zakochali! I nie możemy się dziwić. Całość została wykonana w drewnie, co znacznie przybliża to miejsce do natury i ociepla jego atmosferę. Jest też dużo miejsc do siedzenia, przez co cała rodzina może spędzać razem czas. Latem, to miejsce staje się centrum życia, zarówno w dzień jak i w nocy. Nie możemy też nie zauważyć, że z tarasu mieszkańcy i ich goście mają wspaniały widok na Wiedeń.