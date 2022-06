Mały domek o czarującym wnętrzu!

Znajdujemy się właśnie we wnętrzu tego domu. Teraz możemy przyjrzeć się temu, jak wygląda salon. Celem naszych architektów było stworzenie takiej przestrzeni, w której każdy domownik mógłby zregenerować siły. W tym miejscu jest to możliwe dzięki wygodnemu, wiklinowemu fotelowi! Dodatnie do niego paru białych poduszek sprawia, że można w nim nawet na chwilę się zdrzemnąć. Zwróćcie uwagę na to, że to miejsce jest bardzo przytulne. Udało się to osiągnąć dzięki wprowadzeniu pięknej rośliny doniczkowej oraz nastrojowych świec.