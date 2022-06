5 ciekawych pomysłów na altankę w ogrodzie!

Planując w swoim ogrodzie strefę, w której każdy domownik, czy też odwiedzający Was przyjaciel będzie mógł usiąść, warto pomyśleć o jej zadaszeniu. Dzięki niemu nie będziecie musieli martwić się o to, że pozostawione przez Was leżaki, czy też inne rzeczy zmokną przez nagły deszczyk. Nasi eksperci wolą zapobiegać sytuacjom, w których wszystkie krzesła byłyby mokre, dlatego zdecydowali się na stworzenie zadaszenia w czerwonym odcieniu. Jego zadaniem jest również zapewnienie użytkownikom ogrodu odpowiedniego zacienienia podczas gorących, letnich dni.

Zadaszenia mogą przybrać różną formę. To widoczne na zdjęciu idealnie nada się jako osłona przed wiosennymi opadami, czy też mżawką. Jeżeli chcecie mieć pewność, że Wasz kącik wytrzyma każdą ulewę – zadbajcie o to, by Wasze zadaszenie było stabilne i wykonane z nieprzemakalnych materiałów.