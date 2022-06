8 rewelacyjnych pomysłów na zabudowę łazienki!

Segment z półką po prawej stronie łazienki projektu Pracownia Polka to świetne miejsce na dekoracje łazienki świecami, plakatami w ramie, wiklinowymi koszyczkami i innymi bibelotami. Jednak stworzona została wyraźnie na potrzebę zabudowy spłuczki toalety i pisuaru. Wbudowana w ścianę, podwieszana toaleta to dziś najbardziej estetyczny i praktyczny wybór do łazienki. Dlaczego? Ponieważ współczesne czasy cenią sobie minimalizm, a więc jeśli jest taka możliwość, by ukryć zbędne elementy lub konstrukcje to róbmy to! Poza tym sprzątanie podłogi pod podwieszanymi urządzeniami i meblami jest dużo łatwiejsze i szybsze. Słusznie zaplanowano tę półkę na całej długości ściany. W ten sposób wygląda to spójnie, geometrycznie, prosto i schludnie. Jednak zauważmy też, że przy tym zabraliśmy trochę miejsca dla długości wanny stojącej naprzeciwko. Jeśli nasza łazienka jest wystarczająco szeroka to nie ma z tym żadnego problemu, jeśli zaś jest długa a wąska, zabudowę tę powinniśmy ograniczyć, by pozwolić sobie na większą wannę. Meblowa zabudowa łazienki w tym przypadku to ażurowy, drewniany, lekki blat na długich nogach z jedną szufladą i otwartymi półkami. Takie rozwiązania dodają wrażenia przestrzeni każdemu pokojowi!