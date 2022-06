8 pomysłów na wprowadzenie zieleni do domu

Każda roślina potrzebuje innego natężenia światła: tropikalne odmiany, na przykład, potrzebują intensywnego światła. A kiedy nie można stworzyć roślinie dostępu do światła, można zastąpić go świetlówkami o mocy do 150 watów. Żarówki powinny być zawieszone pod sufitem, rzadziej niż co 25 cm ale w odstępach nie większych niż metr od siebie.

Możecie zawsze skorzystać z pomocy projektantów zieleni wnętrz. Dzięki ich wiedzy idealnie dobierzecie parametry oświetleniowe dla Waszych roślin.