Top 10 – najwspanialsze poddasza i strychy

Przytulne i urocze są pokoje na poddaszu, w których panuje idealne środowisko by śmiało odtworzyć wyrafinowaną i romantyczną atmosferę. Drewniana konstrukcja, malownicze widoki za oknem – to wszystko sprawia, że obszar ten staje się idealnym miejscem do stworzenia różnorodnych apartamentów, od klasycznych do najbardziej nowoczesnych i modernistycznych. Urządzanie go nie jest łatwe gdyż wymaga on starannej i przemyślanej koncepcji zawierającej aranżacje wszystkich kątów, skosów i obniżonych przez stropy pomieszczeń. Pozostaje także do rozwikłania problem światła dziennego, które zazwyczaj jest tam w deficycie.

Dziś proponujemy 10 najcudowniejszych przykładów bajkowych apartamentów zaprojektowany w sposób doskonały przez architektów i specjalistów z całego świata. Czerpcie od nich inspiracje do swoich wnętrz!