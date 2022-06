Rodzinny dom o przytulnym charakterze

Dziś zabierzemy Was w architektoniczną podróż do Holandii. To właśnie tutaj grupa architektów podjęła się zadania renowacji czarującego domu na wsi, które wzniesiono w latach 50-tych minionego stulecia. Koniczna była tutaj nie tylko sama renowacja, ale i powiększenie powierzchni użytkowej oraz modernizacja wnętrz. Wszystko to zostało dokonane bez naruszenia historycznego charakteru budynku. Inwestorzy życzyli sobie więcej miejsca i wyższy poziom komfortu, bez zatracania tradycyjnych elementów architektonicznych. Zobaczcie, jak prezentuje się efekt prac renowacyjnych!