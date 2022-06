Stary dom w nowoczesnym wydaniu

Nikt z nas nie może odmówić uroku tradycyjnej wiejskiej zabudowie. W większości przypadków budynki gospodarcze nie nadają się jednak do zamieszkania. Nie zatrzymało to grupy holenderskich architektów przez podjęciem się renowacji jednego z nich. A efekt? Tylko spójrzcie na to cudo. Zachowano wszystkie tradycyjne elementy architektoniczne- poczynając od zadaszenia, poprzez ramy okiennej, aż po dekoracyjne elementy elewacyjne. Zupełnie inaczej dom ten prezentuje się jednak z drugiej strony.