Pierwsze wrażenie: 6 pomysłów na piękny i modny przedpokój

Jakie meble wybrać do przedpokoju? Na jaki kolor pomalować w nim ściany i w jaki sposób urządzić jego wnętrze? Aranżacja przedpokoju nie należy do prostych zadań. Wszystko dlatego, że pomieszczenie o powinno pełnić dwie, zasadniczo ciężkie do połączenia funkcje. Po pierwsze, przedpokój musi być funkcjonalny, by domownicy mogli wygodnie z niego korzystać, po drugie zaś miły dla oka, by robił dobre wrażenie na gościach

W homify zajmowaliśmy się już tematyką doboru praktycznych mebli do przedpokoi i korytarzy, a także doradzaliśmy jak urządzić mały i wąski przedpokój. Dzisiaj natomiast, skupimy się na walorach estetycznych tej części naszych domów. Zasada mówiąca o tym, że pierwsze wrażenie najbardziej się liczy, dotyczy także wnętrz. Przedpokój jest niejako wizytówką naszego domu, zadbajmy więc o to, by jego aranżacja pasowała do całości i już od przekroczenia progu zachwycała stylem i wyrafinowaną elegancją.

Dziś w homify wybraliśmy dla Was 7 najciekawszych projektów przedpokoi, które są nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim zachwycają swoim wyglądem.