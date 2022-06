Urokliwy szeregowiec łączący styl skandynawski z minimalizmem

Należycie do zwolenników klasycznej architektury, ale uwielbiacie także nowoczesny design? Zaleźliśmy dla Was doskonały projekt domu! Jest to klasyczny holenderski szeregowiec, wzniesiony w latach 30-tych XX wieku, który został odnowiony i przystosowany do współczesnych wymagań mieszkaniowych. Główne prace renowacyjne przeprowadzono we wnętrzach, aranżując je w sposób minimalistyczny, z domieszką estetyki skandynawskiej. Zapraszamy do oglądania!