​Podłoga w kuchni – jaką wybrać?

Kamień jest doskonałym, pod względem wizualnym i wytrzymałościowym, materiałem na podłogę w kuchni. Idealnie pasuje do nowoczesnych i surowych wnętrz, jak kuchnia ze zdjęcia powyżej. Kamienna posadzka jest twarda i wodoodporna, a ponadto występuje w różnorodnych fakturach i kolorach, przez co łatwo można dopasować ją do wielu kuchennych aranżacji. Wśród najpopularniejszych skał wykorzystywanych do tworzenia kuchennych podłóg znajdują się marmury, łupki, a także granity, które dodatkowo charakteryzują właściwości kwasoodporne. Posadzki kamienne są łatwe w pielęgnacji, należy jednak pamiętać, o ich niskiej odporności na silne środki chemiczne. Ich dużym plusem jest także większy format i znacznie cieńsze fugi niż w przypadku płytek ceramicznych, co nie tylko daje efekt jednolitej powierzchni, ale w dużym stopniu ułatwia też zachowanie czystości w kuchni.