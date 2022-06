Beton we wnętrzach – gorący trend!

W aranżacji nowoczesnych wnętrz beton jest coraz częściej wykorzystywany – otrzymujemy surowe, industrialne wnętrze, które potrzebuje minimalnego wyposażenia, aby stworzyć charakterystyczną przestrzeń. Jeżeli chcemy uzyskać efekt betonowej ściany, tak naprawdę nie musimy wcale sięgać po beton! Najprostszym sposobem na to jest farba betonowa, która imituje tynk – można ją nakładać jak każdą inną farbę, a po nałożeniu należy wygładzić i polakierować. Jest to wygodny i szybki sposób na uzyskanie wymarzonego efektu, ale pamiętajmy, że to tylko imitacja. Innym sposobem na stworzenie betonowej ściany jest położenie płyt z betonu, które występują w regularnych kształtach – może to być prostokąt lub sześciobok. Są o wiele wytrzymalsze niż zwykła farba, nie tylko względem uszkodzeń mechanicznych, ale również wilgoci. Jednak nie możemy ich położyć samodzielnie, niestety wymagają pomocy fachowców, co zwiększy koszt całej aranżacji.

Kolejnym sposobem na uzyskanie efektu betonowej ściany jest położenie płytek imitujących beton. Dotyczy to płytek ceramicznych, które do złudzenia przypominają surowy beton – można je kłaść na ścianach oraz podłodze. Sprawdzą się w pomieszczeniach o większej wilgoci powietrza.

Oprócz tego istnieją też gipsowe panele i tapety imitujące beton, o których można przeczytać w dalszej części artykułu.