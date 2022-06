Top 5 minionego tygodnia- oryginalne pomysły na dom z zewnątrz i w środku

Piękne domy i ich wnętrza od zawsze cieszą się u Was ogromnym powodzeniem. Wszyscy lubimy patrzeć, jak mieszkają ludzie w innych zakątkach świata, zaglądać do wnętrz ich domów i czerpań aranżacyjne inspiracji od ludzi takich jak my! Tym razem do gustu przypadła Wam willa nad Renem, która, choć jest dość pokaźnych rozmiarów, mogłaby z powodzeniem stać na przedmieściach Warszawy czy Krakowa. Patrząc na to zdjęcie, myślicie, że wygląda dość zwyczajnie? Nic bardziej mylnego! Zobaczcie, jak prezentuje się od tyłu- fotografie z innej perspektywy znajdziecie w Katalogu Inspiracji homify 360°: willa nad Renem.