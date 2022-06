​Jakie ogrodzenie wybrać? 8 różnych pomysłów na ogrodzenie posesji

Ciekawym i oryginalnym rozwiązaniem są ogrodzenia typu gabion. Gabion to nic innego, jak prostopadłościenne kosze, które wypełniane są kamieniami. Zazwyczaj materiałem stosowanym do wypełnienia kosza są wielokolorowe, niewielkie kamyki. Nie jest to jednak regułą. Oszczędnym i nietypowym pomysłem jest wykorzystanie jako wypełnienia gruzu pozostałego po budowie domu, pociętych drewnianych pni lub kolorowego szkła. Dowolność ta przekłada się na kolejną zaletę gabionu. Jego wygląd można dopasować niemal do każdej posesji, bez względu na to, w jakim stylu architektonicznym jest utrzymana.

