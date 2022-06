35 m2 w skandynawskim stylu

W kuchni i jadalni panuje podobna kolorystyka – we wnętrzu dominują biele, szarości oraz pastelowe odcienie zaakcentowane mocniejszymi kolorami, co wnosi energię oraz temperament do mieszkania. Kuchnię uwydatniono ciekawą, różnokolorową mozaiką na ścianie oraz podłogą z płyt gresowych. Mimo tego całość wydaje się być spójna i jednolita. Białe, laminowane meble kuchenne odbijają światło dzienne przez co wnętrze wydaje się być bardziej przejrzyste i widne. Architekci wnętrz doskonale dopasowali kształt kuchni do formy pomieszczenia, przez co całość prezentuje się nie tylko przestronnie, ale także funkcjonalnie.