10 prostych szaf do Twojego domu

Jeśli boicie się zmieniać Waszą szafę w kolejną ściankę działową, by nie stracić wizualnie jeszcze więcej miejsca, to co powiecie na takie rozwiązanie? Wejście do tej garderoby przypomina ażurowy płot, co w połączeniu z piękną, drewnianą podłogą wprowadza lekką, rustykalną atmosferę. Naturalne światło, choć ograniczone, wpada do garderoby, a my uzyskujemy pół-prywatną przestrzeń.