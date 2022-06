4 metamorfozy brzydkich kuchni

Kuchnia w większości polskich domów i mieszkań jest czymś o wiele więcej, niż po prostu pomieszczeniem, w którym przygotowujemy posiłki. To tutaj najczęściej spotykają się domownicy- czy to na poranną kawę, czy na kolację. Zwłaszcza we wnętrzach o ograniczonym metrażu kuchnia ma specjalny status- często pełni także rolę jadalni, a niejednokrotnie salonu.

Niektóre kuchnie są jednak tak brzydkie i niepraktycznie urządzone, że nikomu nie chce się spędzać w nich czasu. Każde wnętrze przejść może jednak metamorfozę, co udowodnimy w tym Katalogu Inspiracji. Zapraszamy do oglądania!