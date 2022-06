Przed i po: od normalnego mieszkania do luksusowego apartamentu

Dzisiejszy projekt przebudowy stanowi inspirację dla wszystkich tych, którzy powątpiewają w to, iż ich zwyczajny i sztampowy apartament przeistoczyć można w mieszkanie zupełnie wyjątkowe. Biuro architektoniczne 3rdSkin Architects z Wiednia udowadnia, iż nie ma takiego wnętrza, w które nie można tchnąć nowego życia. Tym razem transformacji poddano tradycyjne poddasze, które odnowiono i przebudowano, czyniąc z niego apartament klasy lux.

Zdjęcia poprzedniego wcielenia apartamentu dodatkowo zmotywują Was do przedsięwzięcia swoich własnych renowacji- dobitnie uwydatniają one oszałamiające efekty tej spektakularnej metamorfozy! Zapraszamy!