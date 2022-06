Biel i drewno- doskonała kombinacja

Jak już wspominaliśmy wcześniej, biel i drewno to nie tylko atrybut stylu skandynawskiego, ale dzięki swojej uniwersalności kombinacja ta przeniknęła także do innych estetyk- na przykład do stylu industrialnego. A to wszystko za sprawą popularnego ostatnio trendu zachowywania ceglanej ściany we wnętrzach mieszkań i malowaniu jej na biało. Wygląda to niezwykle szykownie i modnie, zwłaszcza, gdy biel przełamana zostaje czarnymi akcentami. Naturalnym wyborem w tej aranżacji na materiał na podłogę stało się oczywiście drewno. Efektem jest wnętrze o charakterze nowoczesnym, lekko industrialnym, ale także przytulnym i ciepłym. Doskonałe dla młodych ludzi- w tym wypadku dla studentów!