Prosty dom rodzinny, który olśniewa

Domy budowane na wzór kostki można wykreować na wiele sposobów. Od skromnego parterowego do wspaniałej, piętrowej rezydencji. Pasują one idealnie zarówno do miejskiego budownictwa, jak i wiejskich pejzaży.

Dzisiaj w naszym cyklu homify 360 przygotowaliśmy dla Was rodzinny dom, który zachwyca zarówno skromną fasadą, jak i niesamowitym wnętrzem. Konstrukcja powstała pod okiem koreańskich architektów i jest doskonałym rozwiązaniem dla osób kochających prostotę.

Przyjrzyjmy się bliżej tej zachwycającej budowli!