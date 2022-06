Polski design: współczesny design użytkowy

Współczesny trend zdrowego odżywania, opierania diety na produktach ekologicznych lub opatrzonych marką bio, skłania wielu z nas do tego, aby samodzielnie sadzić i hodować owoce, warzywa i zioła. Zwłaszcza zbliżając się wiosna dodatkowo motywuje do podjęcia się nowego hobby, jakim stać się może ogrodnictwo. W odpowiedzi na rosnącą popularność tych trendów, projektanci z Witaminy D stworzyli fascynujący produkty- zielnik w nowoczesnej i niespodziewanej odsłonie. Jest to składana sakwa, torba, wykonana z trwałego, wodoodpornego materiału, w której zasadzić można różnorakie zioła. Produkt ten wykorzystać można także do tego, aby zakryć nieatrakcyjnie wyglądającą donicę. Specjalny otwór na dnie sakwy odprowadza wodę, sprawiając, że zielnik, poza oryginalnością, zyskuje także na funkcjonalności!