Stylowy dom jednorodzinny z ogromnym tarasem

Idealny dom dla rodziny musi spełniać wiele różnych cech: musi być, przede wszystkim, funkcjonalny, musi wspaniale się prezentować, być zbudowany z dobrych i naturalnych materiałów, przyjaznych dla środowiska a także przestronny i komfortowy. Taki właśnie jest nowoczesny dom projektu architektów z HomeKONCEPT. To dom, który wyróżnia się na tle innych budynków, a jego wnętrze dorównuje wyglądowi zewnętrznemu.

HomeKONCEPT-02 to wyjątkowo urzekający projekt nowoczesnego domu, który kierujemy do miłośników otwartych, stylowych przestrzeni. Ten projekt również przypadnie do gustu wielbicielom antresoli, która bez wątpienia podkreśla elegancję przytulnego salonu. To dom, obok którego ciężko przejść obojętnie. Obejrzyjcie go razem z nami.