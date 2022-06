Jaki kolor wybrać do pokoju? Kompletny przewodnik!

Kolory we wnętrzach mogą narobić nam sporo kłopotów, choć wydaje się, że najlepiej wybrać po prostu takie, jaki podobają nam się najbardziej i jakimi chcemy się otaczać. Jest to z jednej strony bardzo dobre podejście, z drugiej zaś nie bierzemy wtedy pod uwagę, jak będą komponować się ze sobą kolory znajdujące się w jednym pomieszczeniu, a tym bardziej w całym domu. Aranżacja poszczególnych pomieszczeń powinna być ze sobą spójna – wtedy w naszym mieszkaniu odnajdziemy harmonię i poczucie spokoju. Racjonalne podejście do doboru barw we wnętrzach pozwoli nam uniknąć złego samopoczucia, czy rozdrażnienia. Tu przydatna okaże się wiedza dotycząca psychologicznych aspektów oddziaływania kolorów. Często zastanawiamy się jakie kolory pasują do nas najbardziej? Jak je połączyć? Jaki kolor najlepiej dobrać do naszego salonu lub kuchni? Wydaje się, że reguł jest wiele, lub… nie ma ich wcale. Z pewnością istnieją wskazówki, które ułatwią nam podjęcie decyzji. Zaczynajmy!