11 fantastycznych kuchni pod skosami

Usytuowanie ciągu szafek kuchennych pod ścianą kolankową wiąże się z dobrym zagospodarowaniem przestrzeni, niskie szafki pasują tutaj idealnie ale niestety ma to także słabe strony.

Ponieważ górne szafki nie były możliwe do zawieszenia w tym przypadku, zostały bezpośrednio włączone trzy moduły kuchni. W jednym miejscu jest barowy stolik, w innym miejsce do gotowania a w jeszcze innym, do mycia naczyń. Stwarza to maksymalną elastyczność. Pięknie rozproszone światło podkreśla krawędź sufitu poprzez pasek LED.