Rustykalność i nowoczesność w imponującym mieszkaniu

Architektura wnętrz to element, który nadaje ton temu projektowi. Sposób, w jaki wykorzystano dostępną przestrzeń, to prawdziwy majstersztyk. Świetlik w suficie gwarantuje dostęp naturalnego światła, co rekompensuje niewielką ilość okien. Strefa dzienna zaaranżowana została na otwartej przestrzeni i to właśnie stąd przechodzi się do pozostałych pomieszczeń mieszkania.