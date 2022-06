Jak zasadzić nowy trawnik?

Prawidłowa pielęgnacja trawnika to warunek, który musimy spełnić żeby mieć ładny trawnik. Podstawowa pielęgnacja trawnika to: koszenie, podlewanie, nawożenie. Koszenie trawnika to najważniejszy obowiązek posiadacza trawnika. Trzeba robić to systematycznie kosiarką o dobrze naostrzonych elementach tnących, bo inaczej możemy się pożegnać z piękną murawą. Pierwsze koszenie nowego trawnika przeprowadzamy, gdy źdźbła osiągną wysokość 8–10 cm. Skracamy je wtedy jedynie o 1–1,5 cm. Kolejne dwa-trzy razy kosimy podobnie, a potem coraz niżej aż do planowanej wysokości. Zazwyczaj utrzymuje się wysokość 3–6 cm, ale gdy panują upały, lepiej trawnik kosić wyżej. Podlewanie nowego trawnika ma znaczący wpływ na rozwój traw. To najbardziej żmudny element pielęgnacji trawnika. Nie można dopuszczać do przesychania podłoża, a potem gwałtownie uzupełniać braki wilgoci. Trawnik trzeba podlewać systematycznie, najlepiej rozproszonym strumieniem wody, tak długo aż ziemia nasyci się do głębokości około 15 cm. Do podlewania trawnika sprawdzą się doskonale zraszacze przenośne, jednak najwygodniejsze są automatyczne systemy nawadniania z czujnikiem wilgotności i deszczowym. Trawnik podlewamy wcześnie rano lub wieczorem, po zachodzie słońca. Najlepiej podlewać trawnik raz w tygodniu, ale obficie, a częściej podlewamy trawnik – jedynie w okresie suszy. Nowy trawnik, aby zawsze był piękny i zielony wymaga ciągłego dbania, szczególnym okresem jest jesienny okres przygotowujący nowy trawnik do przetrwania zimy. Poprzez właściwe nawożenie nowego trawnika w okresie jesiennym, możemy zwiększyć odporność darni na działanie ujemnych temperatur. Warto we wrześniu zastosować nawożenie potasem i fosforem, które zwiększą odporność nowego trawnika na mróz. Przed zastosowaniem nawozu należy dokonać koszenia, a po rozrzuceniu murawę nowego trawnika dobrze podlać. Bardzo ważne jest wykonanie ostatniego koszenia nowego trawnika przed zimą; optymalna wysokość koszenia to 4 cm, a dokonać go należy w naszym klimacie końcem października. Nowy trawnik możemy ozdobić różnymi ogrodowymi motywami dekoracyjnymi.