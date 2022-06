Domy z cegły- 5 wyjątkowych przykładów z całego świata!

Myśląc o domach z cegieł, do głowy od razy przychodzi nam Anglia, nieprawdaż? A to dlatego, iż większa część zabudowy mieszkalnej miast takich jak Londyn czy Liverpool wzniesiona została właśnie przy użyciu tego surowca. Klasyczne angielskie domy z cegieł pochodzą z ery wiktoriańskiej, będącej szczytem epoki przemysłowej, kiedy to nastąpił największy w historii boom mieszkaniowy na Wyspach Brytyjskich. Stanowią one tradycyjny i szeroko rozpoznawalny obrazek typowego angielskiego miasta.

Ten dom w Farnham również jest częścią historycznej zabudowy miasteczka, dlatego przy jego renowacji zwrócono szczególną uwagę na to, aby zachować wszystkie kluczowe elementy jego fasady. Klasyczna cegła łączy się tu z kamieniem, tworząc ciekawą i oryginalną hybrydę, zachowując jednocześnie typowo angielski charakter elewacji. Piękny, klasyczny, ale i nowoczesny egzemplarz domu z cegły.

Dlaczego cegła była, i wciąż jest, tak popularnym materiałem? Choć w budowę domu z tego surowca trzeba początkowo zainwestować więcej, to jednak koszty zwrócą nam się w przeciągu lat, kiedy to przez długi czas będziemy cieszyć się trwałością, odpornością i innymi walorami cegły, o których mowa poniżej.