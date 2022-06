7 świetnych aranżacji ekstremalnie małych wnętrz!

Wydawało Wam się, że Wasze małe mieszkanie to ciężki orzech do zgryzienia? To spójrzcie na zdjęcie powyżej. Nie dość, że właściciel przestrzeni nie może pochwalić się dużym metrażem, to dodatkowo znajduje się ono na poddaszu. Takie wnętrze to nie lada wyzwanie dla architektów oraz posiadaczy małych przestrzeni. Jednak mamy na to rozwiązanie. Postarajcie się funkcjonalnie wykorzystać każdy centymetr kwadratowy powierzchni. Pod skosami, które są wyjątkowo ciężkie w aranżacji ustawcie małą kanapę lub komody na ubrania. To pozwoli Wam na praktyczne wykorzystanie potencjalnie trudnej przestrzeni. Kanapę najlepiej dostosować do indywidualnych potrzeb. Co w praktyce oznacza kupno zgrabnej, niewielkiej dwuosobowej kanapy z możliwością rozkładania. Wnęki w ścianie to bardzo nowoczesny sposób dekoracji ścian. Zazwyczaj posiadają oświetlenie punktowe i są zaaranżowane w oryginalny sposób eksponując nasze pamiątki rodzinne, z podróży bądź zdjęcia najbliższych. Poddasze bardzo często wiąże się z wysokim sufitem, a więc doskonałym pomysłem w tym wypadku jest urządzenie antresoli z możliwością spania. Stworzy to nam dodatkową przestrzeń do użytkowania.