Od stacji benzynowej do stylowego domu

Co zrobić ze starą, opuszczoną stacją benzynową? Niewielu z pewnością wskazałoby na zagospodarowanie jej na dom jednorodzinny. A jednak- architekci z pracowni Rotbunt wpadli na taki właśnie pomysł. Co byście powiedzieli na zamieszkanie na stacji benzynowej? Po obejrzeniu tych zdjęć mamy pewność, że wielu z Was chętnie wprowadziłoby się jeszcze dzisiaj!