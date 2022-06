Udekoruj swoją kanapę! 6 inspiracji

Dla tych, którzy należą do zwolenników skandynawskiej estetyki, dekoracje i ozdoby ograniczone są do minimum, a jeżeli już się pojawiają, to utrzymane są w stonowanej kolorystyce i wykonane są najczęściej z naturalnych materiałów. Biel, czerń, delikatne wzory i naturalne tkaniny wprowadzają skandynawski czar do czterech ścian. Dekoracje w takim stylu wyglądać będą szczególnie atrakcyjnie i stylowo na kanapie wykonane z drewna- nie musi być to klasyczny mebel do salonu, ale na przykład siedzisko na taras czy do ogrodu zimowego. W dekoracji takiej kanapy z pewnością nie może zabraknąć pledu z naturalnej owczej wełny!