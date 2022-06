Jak zaprojektować ogród na leśnej działce?

Piękny i zadbany ogród to marzenie każdego z nas. Dziś nowoczesne budownictwo pozwala mieć kawałek własnego, zielonego patio nawet na dachach wysokich bloków mieszkalnych, w samym środku miasta. Na przedmieściach możliwości aranżacji przestrzeni wokół domu mamy większe, natomiast na wsi najłatwiej o wymarzony, duży ogród na leśnej działce.

Style projektowania ogrodów podobne są do tych we wnętrzach. My zainteresowaliśmy się pomysłem na ogród na leśnej działce, który to już z nazwy przywodzi nam na myśl styl wiejski lub rustykalny, albo ogrody angielskie – skrupulatnie przemyślane upozorowanie nietknięcia ręką człowieka. Ogrody i ich wystroje rządzą się swoimi prawami. Jedną ważną wytyczną jest na pewno jego wielkość. Jeśli mamy zielony taras na dachu, sadzimy drzewka i rośliny w doniczkach, następnie posiadając niewielki ogród z tyłu szeregowego domu, oszczędzamy miejsce i aranżujemy zielone ściany na ogrodzeniu, zostawiamy trochę przestrzeni na wypoczynek, rekreację, a resztę zazieleniamy i budujemy w stylu odpowiadającym projektowi domu w środku i na zewnątrz. Zaś ogród na leśnej działce powinien współgrać z bogactwem dzikiej natury i wysoką, liściastą gęstwiną. W tym wydaniu homify zastanowimy się nad tym, jak można zaprojektować ogród na leśnej działce, by wyeksponować i podkreślić jego zachwycające otoczenie.

Więcej pięknych projektów ogrodów zobaczycie w Katalogu Inspiracji 10 kreatywnych pomysłów na nowoczesny ogród! Zapraszamy!