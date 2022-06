Złocista jasień jako inspiracja dla Twojego domu marzeń

Jesień to pora roku, która sprzyja spędzaniu czasu w domu, w rodzinnym gronie, z kubkiem ciepłego napoju w ręce i rozmowach z przyjaciółmi. To chwile z spędzane w spokoju, bez zbędnej gonitwy i aktywności, z książką i ciepłym wełnianym pledem. Jesień to także czas niespiesznych spacerów po parkowych alejkach, usłanych kolorowym dywanem szeleszczących liści.

Złoto, żółty, czerwony, bordowy i brąz to kolory, które od zawsze kojarzą nam się z tą porą roku. Ciepłe, spokojne, stonowane kolory ziemi. Jeśli lubicie je, tak samo jak my, zainspirujcie się nimi projektując wymarzony dom. Zespół homify znalazł dla Was 6 wspaniałych, ponadczasowych projektów domów jednorodzinnych opartych na stylistyce jesieni. Każdy z nich ma w sobie harmonię i spokój, który wiąże się z tą porą roku. Obejrzyjcie je wszystkie!