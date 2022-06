Trendy: industrialne kuchnie

Styl industrialny szturmem podbił świat aranżacji i wystroju wnętrz. Estetyka, kojarzona przez długi czas ze starymi fabrykami, warsztatami i zakładami produkcyjnymi, stała się nagle moda i niezwykle pożądana. Wiele elementów wnętrz urządzonych w zgodzie z wyznacznikami stylu industrialnego pochodzi oryginalnie z takich właśnie przemysłowych budynków, a pozostałe są silnie na takowe stylizowane. Industrialne materiały, takie jak metal, cegła czy beton już na stałe zagościły w kanonie aranżacji wnętrz, stając się synonimem wystroju stylowego i z charakterem.

Choć kuchnie nie należą do pomieszczeń, które pierwsze przychodzą do głowy, gdy myślimy o industrialnej estetyce, to jednak styl przemysłowy wkradł się także do ich aranżacji, nierzadko przynosząc oszałamiające efekty. Obejrzyjcie z nami wyjątkowe przykłady industrialnych kuchni i zobaczcie, jakie elementy są niezbędne, aby je w ten sposób urządzić.