13 pomysłów na oryginalne i nowoczesne ściany

Co przychodzi Wam na myśl, kiedy usłyszycie dekoracja ściany ? Zapewne pierwsze będą obrazy! Potem pojawią się i rysunki, plakaty, zdjęcia, a może nawet jakiś ciekawy zegar. Dopiero, kiedy zastanowimy się dłużej nad tą kwestią, zaczynają przychodzić nam do głowy inne pomysły (dywany? a może ceramiczne talerze) oraz zaczynamy zdawać sobie sprawę, że nawet wybór materiału na mur będzie miał znaczenie. Dzisiejszym artykułem nasi architekci wnętrz będą starali się zachęcić Was, żeby wyjść ze schematów i odważyć się na nietypowe rozwiązania. Jeśli marzycie o aranżacjach pełnych charakteru, to warto przeczytać, co mają do powiedzenia…