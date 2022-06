Podłogi w sypialni – najnowsze trendy!

Naturalny, ciekawy, bardzo trwały i niepowtarzalny cieszy się obecnie dużym powodzeniem. Bogactwo rodzajów skał pozwala go zastosować w każdym wnętrzu niezależnie od stylu wystarczy jedynie dostosować go stylistycznie do reszty aranżacji. Na posadzki najbardziej nadają się odmiany marmuru i granitu. Są twarde i odporne na ścieranie. Granit jest też odporny na zmiany temperatury, wilgoć i pękanie. Trudno go zarysować i nie plami się. Granit wymaga też najmniej zabiegów – nie trzeba go impregnować, ani specjalnie pielęgnować. Marmur wymaga powtarzanej co jakiś czas impregnacji, inaczej łatwo się plami. Popularne są również: trawertyn, bazalt, wapień, piaskowiec, łupek.