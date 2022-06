Nowoczesny dom w środku lasu? Proszę bardzo!

Wejdźmy teraz do środka tego oryginalnego domu. Króluje tutaj biel oraz naturalne drewno. To doskonałe połączenie dodaje tym czterem ścianom ogromną dawkę świeżości. Projektując ten budynek nasi specjaliści chcieli stworzyć niezwykle przestronne wnętrze. Z tego względu ograniczyli liczbę wszelakich ścian działowych do minimum. Dom wizualnie zyskał na wielkości, a co więcej żaden z domowników nie powinien mieć większych problemów z poruszaniem się pomiędzy poszczególnymi strefami.