Drewniany dom o wielu twarzach

Widok z tyłu może zadziwić zdecydowaną większość, bowiem od tej strony dom nabiera bardziej nowoczesnego i co najważniejsze przejrzystego charakteru. Przeszklona ściana wpuszcza do wnętrza ogrom naturalnego, ciepłego światła, przez co całość może prezentować się bardziej domowo i przytulnie. Architekt, który jest pomysłodawcą tego projektu, chyba trafnie określił to miejsce jako sunspace , czyli przestrzeń pełną słonecznego blasku. Patrząc z tej perspektywy możemy również zauważyć, że cała dolna partia szklanej tafli jest ruchoma, a więc można stworzyć zintegrowaną przestrzeń zewnętrzną i wewnętrzną.