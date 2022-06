homify 360°: wnętrze domu jednorodzinnego w Makowej

Modne i stylowe wnętrze nie jest przeciwieństwem tego o domowym i ciepłym charakterze. Wystarczą pewne elementy, wprowadzające do naszych czterech ścian przytulny klimat. Jednym z nich z całą pewnością jest kominek. W tym przypadku widzimy go w bardzo nowoczesnej wersji- został wbudowany w ścianę, a tuż obok niego przeznaczono specjalne miejsce na przechowywanie drewna. Sposób ten jest nie tylko oryginalny, ale także niezwykle praktyczny, niwelując konieczność schodzenia po opał do piwnicy lub przynoszenie go z zewnątrz. Ponadto, tak ułożone kawałki drewna stanowią swoisty element dekoracyjny.

Z tej perspektywy dostrzegamy też świetnie wyjątkowy kolor ściany, który określić można jako szarobłękitny. Doskonale komponuje się on z kolorem posadzki, a także białymi elementami dekoracyjnymi. Spersonalizowanego charakteru temu wnętrzu dodaje modułowy regał w formie sześcianów, na którym ustawić można subtelne dekoracje i pamiątki rodzinne.