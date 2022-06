6 nowoczesnych technologii niezbędnych w Twoim domu!

Dom high – tech nie może obyć się bez odpowiedniego, najnowszego sprzętu telewizyjnego i nagłaśniającego. Powoli standardem już są w naszych mieszkaniach płaskie telewizory, które zabierają znacznie mniej miejsca w salonie, można je powiesić, przez co są znacznie wygodniejsze oraz do tego dużo ładniej wyglądają i lepiej komponują się z otoczeniem. Oprócz telewizora dom high – tech musi mieć kinowe nagłośnienie z prawdziwego zdarzenia! Ważne jest, by głośniki były odpowiednio ustawione tak, by dźwięk rozpraszał się w możliwie jak najszerszym strumieniu, a jego centralny punkt przecięcia znajdował się tam gdzie siedzimy. Czyli następująco rozstawiamy równomiernie dwa głośniki surround za lub tuż obok foteli lub kanapy. Skierowane powinny być do siebie pod mniejszym kątem niż głośniki przednie, ustawione naprzeciwko. Centralny głośnik musi stać dokładnie naprzeciw nas oraz na wysokości naszych uszu. Głośnik najniższych częstotliwości, tak zwany subwoofer, odpowiedzialny za bass, umieszcza się z przodu, lecz jego położenie nie jest ściśle określone. Można go ustawić w dogodnym dla nas miejscu naprzeciwko.

Bardzo ważnym aspektem przy doborze takiego sprzętu jest wielkość pomieszczenia. Tak samo jak nie zaleca się kupna ogromnego telewizora, zajmującego połowę miejsca na ścianie w małym salonie, tak głośniki także muszą być odpowiednio dostosowanej wielkości, gdyż za duże będą emitować nieprzyjemny, przytłaczający dźwięk. Szczegóły wymiarowe poda Wam każdy wyspecjalizowany doradca w sklepie RTV. Natomiast odległość tych urządzeń od środka powinna być jednakowa – najlepiej gdy jest to 38% długości pokoju.

Do przestronnych pokojów lub salonów polecamy kino domowe z projektorem i wysuwanym z sufitu ekranem! Taki dom high – tech sprawi, że prędko nie odwiedzimy kina na mieście, a stworzymy prywatne, luksusowe kino dla nas i naszych przyjaciół.